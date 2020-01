Muro e partes de uma casa desabam no Redenção: uma pessoa fica ferida

A casa e o muro apresentaram rachaduras | Foto: Divulgação

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (30), um muro e partes de uma casa desabaram no bairro Redenção, zona Centro-Oeste, por causa da forte chuva. Os donos do imóvel não estavam no local na hora do desastre, mas já desocuparam o espaço. Um morador feriu a perna direita na hora do desabamento.

O operador de máquina Marcos Alan Melo da Silva, vizinho que foi machucado durante o desabamento, explicou que há mais de 2 anos o muro e a casa começaram a apresentar rachaduras. Inclusive, na rua Gurupi, do bairro Redenção, quase todas as casas estão comprometidas, em situação de riscos.

Os moradores afirmam que já entraram em contato com a Defesa Civil e com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“É muito triste a nossa situação, não sentimos o apoio dos governantes. Já procuramos ajuda inúmeras vezes, agora uma situação dessas aconteceu”, afirmou Alan.

O morador disse também que a Defesa Civil já foi chamada e não foi ao local para os primeiros atendimentos. O Em Tempo procurou as assessorias dos órgãos citados, mas não recebeu respostas.