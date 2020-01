Dicas para proteger o celular durante as festas de fim de ano

Manaus- As comemorações de fim de ano são uma ótima oportunidade para reunir familiares e amigos. No entanto, as festas também podem trazer algumas dores de cabeça, já que nessa época do ano o número de roubos e furtos de smartphones aumenta expressivamente. Pensando nisso, a TIM e a Generali Seguros dão algumas dicas e reforçam as ofertas de seguro para celulares, oferecendo serviços aos seus clientes para que possam ficar tranquilos e aproveitar o Ano Novo.



O TIM Aparelho Protegido conta com três categorias: seguro contra quebra acidental; seguro contra roubo e furto qualificado, ou o combo, com todas as proteções inclusas. Os pacotes variam de acordo com o aparelho e a modalidade escolhida, ficando entre R$ 2,99 e R$ 195,99 por mês.

Ao escolher a opção contra “Quebra” o cliente estará certificado de situações como queda acidental, danos provocados por líquidos e oxidação do aparelho. Já o seguro de “Roubo e Furto Qualificado” garante a reposição em casos de roubo ou furto qualificado do aparelho (furto qualificado é aquele em que ocorre a destruição ou rompimento de obstáculo; abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; emprego de chave falsa ou mediante ação conjunta de duas ou mais pessoas). O “Combo” combina as duas coberturas.

Dicas para se proteger de roubos e furtos:

1. Leve somente o essencial para festas;

2. Mantenha seus bens mais valiosos próximos ao corpo;

3. Não coloque o celular no bolso traseiro

4. Ande sempre acompanhado. Se possível, em grupo;

5. Fique sempre atento nas grandes aglomerações de pessoas;

6. Em caso de roubo ou furto do celular, o primeiro passo é bloquear o aparelho. Depois, clientes TIM Aparelho Protegido devem ligar para a Central de Atendimento para informar o ocorrido. Os números são 0300 777 8807 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 777 8807 (demais localidades), de segunda a sábado, das 08h às 20h, horário de Brasília.

