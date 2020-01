Veja a lista dos mais pesquisados no Google Trends em 2019

Saiba a lista de filmes, personalidades e curiosidades pesquisadas em 2019 | Foto: Reprodução

Manaus- Saber sobre tudo e todos fica ao passo de um clique, basta acessar a internet. O famoso site de buscas da internet encerra 2019 demonstrando os assuntos mais pesquisados. Saiba quais foram as pesquisas feitas pelos brasileiros e os assuntos mais pesquisados no mundo.

No Brasil

Os brasileiros foram diversificados na hora de pesquisar. Em primeiro lugar está o futebol. No topo das pesquisas estão a Copa América, sediada no Brasil pela quinta vez e a tabela do Brasileirão na qual teve a vitória do Flamengo.

Nas próximas estão a morte do apresentador da Record, Gugu Liberato, no dia 22 de dezembro, vítima de morte cerebral, após acidente doméstico e do cantor Gabriel Diniz, em 27 de maio, vítima de acidente aéreo. A morte dos artistas estão á frente das pesquisas por vaga de emprego em todo o país.

A morte do apresentador comoveu milhares de fãs no Brasil e no mundo | Foto: Reprodução

A lista segue com o vilão da Marvel Comics, Thanos, responsável por aniquilar uma parte do universo em um estalar de dedos. Logo em seguida, vem pesquisas sobre o jornalista Ricardo Boechat, que morreu no dia 11 de fevereiro, vítima de um acidente aéreo.

Porquê?

As perguntas mais feitas em 2019 mostram a preocupação dos brasileiros com as redes sociais e curiosidades. A primeira é "Por que o Whatsapp parou de funcionar hoje?", em seguida vem a pergunta "Por que são 21 tiros de canhão?", feita consequentemente durante a posse do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro em janeiro deste ano. Em seguida, a pergunta que envolve o futebol, estava relacionada, também com a Copa América, sediada no Brasil, "Por que o Japão está na Copa América?".

O que é?

Os internautas não acreditam que perguntar ao site sobre assuntos sexuais seja um tabu, por isso "O que é libido?" foi a mais pesquisada em 2019. Em seguida, "O que é cagarra?", a fascinante ave marinha e portuguesa despertou a curiosidade dos brasileiros.

Preocupados com apolítica do país, "O que é democratização?", a ação ou efeito de democratizar e tornar democrático foi a terceira pergunta mais feita ao Google neste ano.

Filmes

Para os cinéfilos e amantes da sétima arte, os três mais procurados no site, respectivamente, foram: Vingadores: Ultimato, Coringa e Capitã Marvel. Os três filmes somaram ao todo quase cinco bilhões em bilheteria.

Com 2,7 bilhões em bilheteria. o filme ficou em primeiro lugar do mais pesquisado | Foto: Reprodução

Séries e personalidades

O top cinco das séries mais pesquisadas estão: Game of Thrones, Stranger Things, Chernoby, When They See Us e The Umbrella Academy. Entre as personalidades, os mais pesquisados foram: o Mc Gui com o episódio em que aparece mostrando uma criança com câncer na Disney. Jair Bolsonaro permaneceu em segundo lugar, seguido do apresentador e humorista Danilo Gentili.

No mundo

Entre as pesquisas feitas ao redor do mundo têm personalidade brasileira. o jogador Neymar ficou em segundo lugar e perdeu apenas para o atleta de futebol americano, Antonio Brown. Nas notícias, o futebol segue em primeiro lugar e seguido pelo incêndio da Catedral de Notre Dame em abril deste ano.