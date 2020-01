Banhistas na Ponta Negra falam sobre as expectativas para 2020

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (1º), o Em Tempo foi à orla da praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, ouvir o que as pessoas, com a chegada de 2020, esperam para o novo ano. Dentre todas as respostas, com histórias que vão de venezuelanos conhecendo o Brasil até donas de casa levando seus cachorros para o rio, um ponto em comum chama atenção: 2019 não foi bom para todos.

Centenas de famílias manauaras, remanescentes da festa da virada de ano e turistas foram curtir a manhã ensolarada, que abriu 2020, na capital amazonense. Após um 2019 consensualmente conturbado, todos esperam que o ano que vem seja tranquilo.

Jorge González veio de Maracay, capital do estado de Aragua, na região centro-norte da Venezuela, e está conhecendo o Brasil pela primeira vez. Para o jovem, morador da "Cidade do Jardim", 2019 não agradou, mas prefere demonstrar gratidão e otimismo para 2020.

“Até que não foi muito ruim. Eu não gostei, mas é bom que tivemos saúde. Fiquei muito tempo com a minha família e acho que é isso que importa. Se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor”, completou.

Para Adriana, do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, o ano passado ficou abaixo das expectativas. Em 2020, ela planeja tirar os planos do papel e colocar o que não fez em 2019 em prática.

“2019 foi bem mais ou menos. Em 2020 espero começar os projetos, muitas coisas boas. Estou começando bem, trazendo a família toda para curtir, até o cachorro. Ainda não está 100% ainda, mas está bom", afirmou a industriária.

O jovem Eric Jean, de 15 anos, morador de Tefé, município do interior do estado, a 520 quilômetros de distância de Manaus, também valorizou o tempo passado com a família, o fato de ter feito novos amigos e espera que em 2020 as mudanças sejam positivas.



“Em 2019 fiz menos amizades, mas foi um ano bom porque fiquei muito com a minha família. Para 2020 pretendo poder passear com a minha família, que todos passem bem e tenham muita paz”, disse o jovem.

Recém-promovida novamente à nova mamãe, Alessandra recebeu os filhos de Santos (SP) para curtir o sol que abriu nesta manhã, destacou a metade de 2019 como "bem doloroso", mas afirma que o fim de ano valeu à pena, já que os filhos do Sudeste ganharam uma nova integrante, desta vez manauara.

"Não tem coisa melhor no mundo do que se descarregar e entrar no novo ano purificado. Meu ano 2019 foi bom no começo, no meio foi bem doloroso, sofrido. Mas no início de dezembro fui agraciada com essa nova criança. 2019 levou as coisas ruins, mas o final me faz só agradecer à Deus. Daqui pra frente quero tranquilidade, cuidar e dar amor a ela", completou.

Pós-Reveillón

Mais de 200 mil pessoas foram na noite da última terça-feira (31) à praia do Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, para comemorar a chegada do novo ano. Após um evento cheio de atrações para todos os gostos, remanescentes da festança aproveitam a manhã do dia 1º de janeiro de 2020 na praia e elegeram o funk como destaque da noite; confira.