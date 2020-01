Quase 100 toneladas de lixo são recolhidas das festas do Réveillon

300 agentes trabalharam em vários pontos da capital | Foto: Semcom

Manaus - Um efetivo de 300 agentes de limpeza se dividiu na manhã desta quarta-feira (1º) entre o Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste, o Educandos, Zona Sul, e o Shopping Phelippe Daou, Zona Leste. Os locais receberam mutirões de varrição e coleta de lixo, após as festas do Réveillon 2020, promovidas pela Prefeitura de Manaus.

A estimativa para este ano é de quase 100 toneladas de lixo, nos três pontos, que serão levadas até o aterro sanitário. Equipes de coleta seletiva também estiveram presentes, separando material para reciclagem. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

“Estamos iniciando o ano com força total, principalmente nesses locais onde foram realizadas as festas da virada, para garantir comodidade à população. É uma recomendação do prefeito Arthur Virgílio Neto, para que tenhamos uma cidade mais limpa e organizada”, destacou o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, reforçando a atuação da prefeitura também em locais que receberam apoio municipal em festas como Viver Melhor, Zona Norte, e Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste.

O vendedor Leonardo Sales, que decidiu curtir a praia da Ponta Negra após as apresentações musicais, o esquema de limpeza vem melhorando a cada ano. “Já é a quinta vez que venho prestigiar o Réveillon da Ponta Negra e pude nota a diferença, pois este ano a praia já está limpa ainda mais cedo”, pontuou o jovem.

A liberação das vias no entorno dos locais de festa foi feita após o amanhecer e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram presentes para orientar condutores, pedestres e usuários do transporte coletivo.

*Com informações da assessoria