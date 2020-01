Briga por causa de cachaça acaba com um homem ferido em Manaus

O homem recebeu os primeiros socorros e depois foi levado ao hospital | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem, ainda não identificado, ficou ferido após uma briga na tarde desta quarta-feira (1º). O fato aconteceu por volta das 17h40, na rua 238, da invasão Estrela de Davi, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. A vítima estaria bebendo em um bar e travou uma luta corporal com um outro homem, também não identificado.

Os policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até a ocorrência, por meio de denúncias anônimas, com a informação que havia uma briga com vítima lesionada. Ao chegarem no local, o homem estava caído no chão e pedia ajuda.

Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local e realizam os primeiros socorros e depois encaminharam a vítima até um hospital para receber atendimento médico.