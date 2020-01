Veja os concursos públicos previstos para 2020 no Amazonas

Manaus- O ano já iniciou e com ele vêm novas oportunidades para a carreira profissional. O Portal Em Tempo separou as principais informações dos concursos públicos que acontecerão no Amazonas e nível nacional em 2020. Saiba sobre as vagas, valores de salários e os prazos de inscrição.

| Foto: Reprodução

Ufam

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam), abre o concurso público destinado o cargo de professor do magistério superior. A abertura foi publicada no Diário Oficial da União na última terça-feira (31). Ao todo, são 28 vagas para atuar na capital e no interior. As cargas horárias são de 20 horas e 40 horas de dedicação exclusiva.

As inscrições deverão ser feitas por meio do site da Progesp , do dia 27 de janeiro até às 17h do dia 28 de fevereiro de 2020. Os valores são de R$ 90 a R$ 180, dependendo da titulação da vaga. Os salários vão de 2,2 mil até 4,4 mil. As provas serão realizadas em três etapas.

Para o Campus de Manaus, as vagas são para fundamentos da educação, gastroeterologia, educação/psicologia, ciências agrárias, anatomia patológica geral e específica, esportes coletivos, medicina ou saúde coletiva, engenharia de petróleo e gás, medicina preventiva em saúde social e familiar, serviço social, design e petrologia metamórfica.

Para as unidades do interior do Amazonas, há vagas para as seguintes áreas: clínica médica, ciências da saúde, matemática, letras, farmácia, comunicação e prosa moderna, português instrumental, língua portuguesa, educação, saúde da família/ propedêutica, clínica médica e letras: língua portuguesa e ensino da língua. Veja o edital

Seduc

O concurso da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas (Seduc-AM) abriu 2,8 mil vagas para professores em todo o Estado do Amazonas. As inscrições já iniciaram no dia 23 de dezembro e seguem até às 16h do dia 6 de janeiro de 2020, por meio do site do concurso .

As inscrições seguem até o dia 6 de janeiro de 2020 | Foto: Reprodução

Para os dois editais estarão disponibilizadas vagas para atuarem nas seguintes disciplinas: matemática em língua japonesa, química, sociologia, educação especial (libras), sala de recurso multifuncional, ciências naturais, língua francesa, educação física, língua inglesa, filosofia, física, ensino religioso, séries iniciais, matemática em língua francesa, língua portuguesa, biologia, artes, língua japonesa, auxiliar de vida escolar, história, geografia e metodologia.

Concurso em Boca do Acre, no AM

A Prefeitura do município de Boca do Acre, distante 1,027 quilômetros da capital, disponibiliza 179 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Os salários chegam a ser de R$ 1.031 a R$ 3,400, com jornadas de até 40 horas semanais. Os interessados devem comparecer a Escola Marta Augusta , localizada na avenida Júlio Toá, s/n, Platô do Piquiá, nos horários de 8h às 14h para realizar sua inscrição.

Para cargos de nível fundamental há vagas para motorista escolar, vigia e auxiliar de serviços gerais. Para os cargos de nível médio, as vagas são para professor rural. Os de nível superior estão: fonoaudiólogo educacional, professor de educação física, psicólogo educacional, professor de língua estrangeira, assistente social educacional, professor indígena e professor rural.

Em Tefé

O concurso da Prefeitura de Tefé, distante 522 quilômetros de Manaus, disponibiliza 867 vagas para 2020. A seleção dos candidatos será via curricular no período de 10 a 15 de janeiro, nos horários de 8h às 12h e 14h às 17 na escola Municipal Wenceslau de Queiroz e no Centro de Educação Walter Cabral, no município. Os salários-base são no valor de R$ 1.224.

Os cargos são de nível superior para professor e pedagogo. Há vagas para professores de língua portuguesa, matemática, geografia, ciências, história, língua estrangeira moderna, educação física e professores bilíngues nas etnias Tikuna, Kambeba, Mavoruna, Kanamari e Kaixana.

A divulgação do resultado será em fevereiro. De acordo com o cronograma, os contratos serão assinados entre os dias 10 e 17 do mesmo mês.

INSS e IBGE

Ainda falta ser divulgada a banca organizadora contratada para realizar essas novas seleções simplificadas | Foto: Reprodução

Os concursos nacionais mais esperados para 2020 são do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sem previsão, mas aguardado para 2020, o concurso do INSS conta com o déficit de 19 mil servidores. Por isso, a grande espera para contratações imediatas. Até o momento, nenhuma portaria foi publicada, mas há chances reais para o lançamento do concurso.