Sangue e marcas de mãos em agência assustam moradores, em Maués

Os moradores ficaram assustados com a cena quando chegaram na agência | Foto: Reprodução

Maués - Na manhã desta quarta-feira (1º) de janeiro, um caso intrigou moradores do município de Maués, distante 259 quilômetros de Manaus. A agência da Caixa Econômica Federal de Maués foi encontrada com marcas de sangue espalhados por caixas eletrônicos e paredes do local. O mais curioso são as marcas deixadas por mãos pequenas, aparentando ser de uma criança.

O Gerente responsável pela agência já foi comunicado e irá ver pelas câmeras de segurança o que realmente aconteceu nas últimas horas para tentar localizar a pessoa ou as pessoas que estiveram na agência.

As informações são de que a 10º Companhia Independente de Polícia Militar de Maués (CIPM) esteve no local averiguando a situação e fará buscas na cidade para tentar localizar quem esteve na agência na últimas horas e tentar esclarecer o que houve na agência.

Moradores afirmaram que haviam outras marcas de sangue próximas e em outras agências bancárias. Outro informaram que poderia ser uma moradora de rua, conhecida por eles que estava com curativos em volta da cabeça.