PMs ficam presos às ferragens após viatura capotar no Centro de Manaus

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (2), uma viatura da polícia Militar do Amazonas (PM-AM) capotou após colidir contra um carro modelo S10, de cor preta, placa PHP- 3334, no cruzamento da rua Epaminondas com Ramos ferreira, Centro de Manaus.

Dois policiais, o cabo Eli Brito e o segundo Sargento J. Martins, que estavam no veículo ficaram presos nas ferragens. Um banco precisou ser retirado para que fosse feito o atendimento aos policiais. Ambos sofreram leve escoriações e foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na avenida Cosme Ferreira, Coroado, Zona Leste de Manaus.

A viatura estava sem uma das rodas. O trânsito segue lento em direção ao Centro da cidade, pois o veículo permanece no centro da pista.

A guarnição da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) esteve no local para fazer os procedimentos cabíveis. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (IMMU) foram acionados para o local para ajudar a controlar a fluidez do trânsito.