Wilson apresenta balanço de 1 ano de gestão e diz que priorizará saúde

Wilson Lima diz estar otimista para o trabalho do Governo em 2020 | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O Governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, apresentou, na manhã desta quinta-feira (2), as medidas tomadas pelo Governo nos 365 dias de atuação e as prioridades da gestão para o ano de 2020. A reunião aconteceu na sede do Governo do Amazonas, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

365 de Governo

O balanço da gestão em um ano, apresentado por Wilson Lima, teve como prioridade a estabilidade das contas do Estado. Entre as medidas tomadas, estão o decreto da qualidade de gasto (Decreto 40.645/2019), que permitiu a economia mensal de R$ 60 milhões. Consequentemente, houve a redução dos combustíveis em 46% e também as passagens e diárias. Ao todo, foram economizados R$ 376 milhões.

Outras medidas foram a aprovação da reforma administrativa estadual, a adequação da contribuição previdenciária, a contratação de empréstimos e a recuperação de autos de infração da Petrobras para reforçar a receita estadual junto à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM).

Wilson destacou o ano de 2019 como desafiador, mas disse que está otimista para o trabalho a ser feito no ano de 2020. "Nunca estive tão otimista quanto estou para 2020. O ano de 2019 foi para superar necessidades, vencer crises e firmar nossa base. A gente começa o ano com a situação financeira bem melhor", enfatizou Wilson.

Wilson apresentou as duas primeiras campanha do Governo para 2020 | Foto: Leonardo Mota

Para 2020

A área da saúde foi mais comentada por Wilson Lima, tendo em vista a grande cobrança no ano de 2019. Entre as medidas para o novo ano, o Governador tem planos para modernizar o serviço de saúde do Estado.

A primeira delas é reforçar o equilibro das finanças da saúde. O Estado iniciou o processo de reengenharia da gestão, e, consequentemente, pretende reduzir o déficit. Entre as ações já mencionadas por Wilson, está a reforma do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, localizado na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste. O Governo pretende construir, ainda em 2020, um HPS em Manacapuru (município distante 99 quilômetros da capital).

Com 30 leitos a mais, a Maternidade Estadual Balbina Mestrinho, localizada na Rua Duque de Caxias, bairro Praça 14 de janeiro, Zona Sul, entra na lista de prioridades, com previsão de ser entregue em 2020. Outra medida é a contratação direta de trabalhadores das empresas terceirizadas, possibilitando o aumento do quadro de técnicos de enfermagem e enfermeiros na saúde do Amazonas.

Já programado para 2020, está a entrega do Hospital do Sangue, no interior do Estado, com capacidade seis vezes maior, para que, segundo Wilson Lima, seja um referencial no norte do país. No Hospital Universitário Francisca Mendes, localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte, Wilson afirmou que os atendimentos estão normalizados após medidas tomadas ainda em 2019.

Na segurança

Para 2020, Wilson destacou medidas com investimentos para reforçar a estrutura da segurança no Estado. O sistema prisional terá reforços na segurança e nas atividades exercidas pelos detentos dentro dos presídios, com a horta, a padaria, oficina de refrigeração e a fábrica de chinelos.

Os investimentos na segurança vão reforçar estruturas e ações de inteligência | Foto: Leonardo Mota

As empresas que atuarão dentro dos presídios são oriundas do Distrito Industrial e outras que atuam no sistema prisional do Sul do país. Os detentos passarão por um processo de seleção e as implantações acontecerão a partir de fevereiro com as outras atividades já existentes no sistema prisional.

Neste ano, não haverá concurso público para agente penitenciário, informou Wilson Lima. Segundo o governador, o certame está previsto para o início de 2021. Uma nova empresa poderá atuar na gestão do sistema carcerário nos próximos meses, o edital e estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas contribuirá para o processo de licitação.

Na educação

Em 2019, na área de educação, Wilson enfatizou que 329 escolas foram revitalizadas e 267 receberam manutenção. A inauguração de quatro novos Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis) e a construção de outros cinco no interior do Estado foram destacados nesta manhã de quinta-feira. Para o segundo ano de mandato, estão as melhorias estruturais e de gestão administrativa na área de educação.

Wilson Lima finalizou com otimismo ao apresentar as ações para o ano de 2020 e ressaltou que a sua prioridade é a área da saúde. "Eu estou muito preocupado em resolver os problemas da saúde do Amazonas. Essa é a minha meta principal e vou continuar prosseguindo nesse objetivo", enfatizou.