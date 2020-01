Mãe procura por filha que deixou de dar informações desde o Réveillon

Manaus- Na noite da última terça-feira (31), Véspera de Ano Novo, a jovem Thaís Santos dos Santos, de 19 anos, saiu da casa onde morava, na rua Natal, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus, por volta das 20h e não retornou. Ela, que tem um filho de um ano e nove meses, disse para mãe que voltaria às 23h para participar da ceia de Réveillon. No entanto, não houve mais notícias.

O Em Tempo procurou a família e conseguiu falar com Meiry Santos, mãe de Thaís. Em depoimento, a mulher, que está cuidando do neto, disse que segue preocupada com a filha. “Não temos informações de onde ela possa estar, estou preocupada. Ela disse que ia à casa de uma amiga, mas voltava antes da meia-noite para o jantar de Ano Novo. Ela não voltou, e agora apareço bloqueada no WhatsApp, simplesmente sumiu”, contou Meiry.

Quem tiver informações sobre Thaís pode ligar para o número: (92) 99251-7313 e falar com Meiry. Se preferir, pode entrar em contato com a Polícia Civil do Amazonas, por meio do número (92) 3214-2268, da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social.