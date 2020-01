Cadela que quase perde olho ao ser atropelada precisa de um lar

A cadela continua internada na clínica, mas passa bem | Foto: Divulgação





Manaus - Na noite do Réveillon, de 31 para 1º de janeiro, uma cachorra de raça não definida, poste médio, foi atropelada no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus. Por causa do acidente, a cadela teve o olho esquerdo quase expelido da cabeça, além de outros machucados.

Quem atropelou não parou para prestar socorro ao animal, que ficou sofrendo no local. No momento do atropelamento, o ativista Amaury Gomes estava passando pelo lugar e prestou os primeiros socorros.

"Assim que cheguei no local do acidente, eu percebi o ferimento grave na cabeça e comecei o socorro. Todo o animal precisa de uma segunda chance e, principalmente, essa, pois sobreviveu a um acidente. A cachorra é dócil e estava calma na hora do resgate, provavelmente sofrendo de dor", declarou o ativista ao Em Tempo.

A cadela foi levada para a Clínica Centro Médico Veterinário S.O.S Pets, localizada na Avenida Autaz Mirim, nº 9155, Zona Leste de Manaus, onde recebeu cuidados. Amaury é proprietário do lugar e já custeou todo o tratamento necessário. Agora, a preocupação dele é encontrar um novo lar para a cadela.

Se você tiver interesse em adotar ou prestar alguma ajuda, deve entrar em contato com a Clínica S.O.S Pets pelo número (92) 99499-4168 ou com o Amaury Gomes (92) 98176-4497. A cachorra é dócil e está à espera de um lar. Segundo Amaury, a cadela continua internada na clínica, mas passa bem.