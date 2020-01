Programa ‘Requalifica’ chega ao bairro Tancredo Neves

Nesta quinta-feira (2), o programa “Requalifica” da Prefeitura de Manaus, chegou a rua Manacapuru, bairro Tancredo Neves, zona Leste | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quinta-feira (2), o programa “Requalifica” da Prefeitura de Manaus chegou a rua Manacapuru, bairro Tancredo Neves, zona Leste. Presente em todas as zonas da cidade, a ideia é recuperar grandes vias com recapeamento completo . O prefeito Arthur Virgílio Neto acompanhou o serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“Esta rua pode ser chamada de avenida pela sua extensão, são 2 quilômetros no total, localizada na divisa entre o Tancredo Neves e o Nova Floresta ela pode interligar os condutores com outros bairros da zona Leste, por isso é fundamental mantê-la como estamos fazendo, recebendo uma camada forte de asfalto com fresagem, binder, a primeira camada de asfalto e a capa definitiva com grande densidade”, destacou o prefeito.

Interligar os bairros com ruas adequadas para pedestres e condutores é o objetivo do “Requalifica” e do programa de tapa-buracos da prefeitura. “Nossa estratégia é recapear tudo o que precisa e que for cabível, mas também estamos estabilizando as ruas menores com o tapa-buracos, deixando os bairros mais transitáveis”, ressaltou Arthur Neto.

Além do asfalto, os bairros recebem serviços de limpeza, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), a instalação de luz de LED nos postes, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), e a sinalização das novas vias por parte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Para o segurança José Claiton Gomes, 31, a recuperação da rua Manacapuru vai beneficiar quem passa pelo local todos os dias. “Agora vai ficar ótima, graças ao trabalho do prefeito Arthur Neto que tem se mostrado presente nos bairros. O trabalho aqui na nossa rua está ficando excelente, tudo de bom”, comentou.

Mais ‘Requalifica’

A quarta etapa do “Requalifica” deve ser lançada ainda em janeiro. Devido ao sucesso do programa, a estimativa é que outras etapas sejam lançadas no decorrer do ano.

“Aqui é o Requalifica 2. Vamos lançar o Requalifica 4, mas eu quero o 5, 6, 7 e 8. Vamos fechar este ano de 2020 dando uma nova cara para Manaus com asfalto de qualidade nos bairros de Manaus”, concluiu o prefeito.

*Com informações da assessoria