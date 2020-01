Galos de briga e drogas são encontrados em barco no porto de Tefé

Nesta quarta-feira (01) por volta das 17h, no porto de Tefé, durante uma revista de rotina nas dependências do F/B LETÍCIA SOFIA em cumprimento a Ordem de Operações "EMBARQUE SEGURO", foi encontrado drogas dentro de uma mochila preta no convés dos passageiros | Foto: Divulgação

Tefé - Nesta quarta-feira (1º), por volta das 17h, no porto de Tefé, durante uma revista de rotina nas dependências do barco Letícia Sofia foram encontradas drogas, que estavam dentro de uma mochila preta no convés dos passageiros. Os policiais também localizaram galos de briga presos em gaiolas. Os policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar estavam no comando dessa operação.

A droga apreendida totalizou três tabletes de skunk com aproximadamente 2,930 kg. Ainda no barco foram apreendidos quatro gaiolas com quatro galos de briga. As encomendas estavam endereçadas a destinatários sem identificação em Coari.

Os donos dos ilícitos não foram identificados e o material apreendido foi apresentado no 5° DIP para procedimentos cabíveis.

