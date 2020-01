VÍDEO: incêndio assusta moradores na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um micro-ônibus pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (3), na rua Visconde de Taboraí, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A grande quantidade de fumaça assustou moradores daquela zona.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), que foi acionado para atender a ocorrência, o micro-ônibus foi parcialmente destruído pelo fogo, que tomou conta da parte dos fundos e do meio do veículo. Não houve registro de vítimas e o incêndio foi controlado.

Muitos curiosos se aproximaram do local do incêndio assustados com a proporção da fumaça. Veja vídeo:

| Autor: Divulgação