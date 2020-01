Imagens mostram assalto em mercadinho: Playboy da Compensa é suspeito

O mercadinho funciona de terça-feira á domingo, das 07h ás 22h | Foto: Naylene Freire

Manaus - Nem o circuito de câmeras de segurança conseguiu impedir uma dupla de assaltar, na primeira sexta-feira do ano (3), um estabelecimento comercial no bairro Glória, Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 13h15. O assalto só foi anunciado após um dos bandidos analisar o local. Ele fingiu ser cliente e chegou a pedir linguiças no açougue, mas acabou rendendo o funcionário que estava no caixa. Dois celulares e o dinheiro do comércio foram levados.

O assaltante estava com um comparsa, que pilotava uma moto 150 Bros de cor preta, placa não identificada. Ele ficou a todo momento, parado na esquina, dando cobertura ao criminoso. O Mercadinho da Mara está localizado na rua Primeiro de Julho, nº 235, bairro Glória. Foram levados o valor de R$ 300, um Iphone XS, e um smartphone Samsung J7.

"O homem estava armado com um revólver calibre 38, e apontou a arma em direção ao jovem no caixa. O assaltante fingiu fazer uma compra, foi até açougue e pediu um quilo de linguiça. Só que ele ficava o tempo todo observando o ambiente. Tudo foi gravado pelo sistema de câmeras do local", disse o proprietário do mercadinho, Léo Santos.

Descrição

O criminoso que entra no estabelecimento está vestido com uma camisa azul de mangas longas. A camisa possui o símbolo de uma drogaria, mas não é possível afirmar se o objeto se trata do fardamento da empresa. O assaltante tem uma tatuagem do lado direito do pescoço, com a inscrição "Mãe". A outra tatuagem está do lado esquerdo do pescoço, porém, não é legível. O comparsa não tirou o capacete em nenhum momento, e ficou aguardando na esquina.

Acompanhe no vídeo abaixo:

Na delegacia

Quando os donos do estabelecimento foram realizar o Boletim de Ocorrência (B.O) no 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), eles descobriram que o criminoso é bastante conhecido no bairro Compensa. Segundo a polícia, o apelido dele é “PlayBoy”.

Quem tiver informações que possam chegar a este homem, ligue para o telefone 190 ou 181. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.