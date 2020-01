Darcy Vargas será interditada para recapeamento

Durante a interdição o trânsito de veículos e rotas do transporte coletivo será desviado para vias próximas | Foto: Divulgação

Manaus – A partir das 23h da próxima segunda-feira (6), a avenida Darcy Vargas, no trecho compreendido entre as avenidas Constantino Nery e Mario Ypiranga Monteiro, Zona Centro-Sul de Manaus, será interditada para serviços de recapeamento.

A interdição seguirá até às 5h de terça-feira (7). O trabalho executado pela Prefeitura de Manaus terá continuidade no dia seguinte, quarta-feira (8), com interdição do trecho do sentido oposto, no mesmo horário.



O trânsito de veículos e rotas do transporte coletivo será desviado para vias próximas. Durante a interdição, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estarão no local para orientar condutores sobre as opções de itinerário. Apenas moradores poderão circular no trecho em obras.

No sentido Constantino Nery/Mário Ypiranga, a interdição ocorre a partir da entrada do viaduto de acesso para a Darcy Vargas. Para desviar da área interditada, os veículos menores que vêm da avenida Theomário Pinto e querem seguir em direção ao bairro do Coroado, farão o seguinte itinerário: desviar à direita para a alça de acesso à avenida Constantino Nery; fazer o retorno na alça inferior do parque dos Bilhares; seguir pela Constantino Nery sentido Centro/bairro; acessar avenida Pedro Teixeira; acessar à direita na Djalma Batista permanecendo à direita para fazer o retorno na alça superior do viaduto; acessar o conjunto Eldorado para sair na avenida Mario Ypiranga e, assim, acessar a avenida Darcy Vargas a partir do viaduto Miguel Arraes.

Com a interdição da faixa no sentido Mario Ypiranga/Constantino Nery, o desvio começa no trecho da avenida Efigênio Sales que dá acesso para a avenida Umberto Calderaro. A partir daí, segue o itinerário: acessa a avenida Maneca Marques; segue pela avenida Mário Ypiranga; passa pela totatória do Eldorado; acessa a rua Dona Balbina Cordeiro (antiga avenida Rondônia) para chegar na avenida Djalma Batista.

As obras serão realizadas por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). De acordo com o secretário de Infraestrutura, Keltom Aguiar, mais de 3 mil metros de via, nos dois sentidos serão recuperados.

"Essa via tem grande circulação de veículos, e a determinação do prefeito Arthur Neto é de reestrutura-la por completo. Vamos fazer isso no período da madrugada para evitar maiores transtornos aos motoristas", ressaltou.

Os ônibus que trafegam na Darcy Vargas, no trecho entre a avenida Constantino Nery e avenida Mário Ypiranga, farão os seguintes desvios, nos dois dias de interdição:

Desvios das linhas (interdição das 23h do dia 6 às 5h do dia 7/1):

- Linha 008 – Compensa/Efigênio Salles /São José; 118 - Santo Agostinho /São Jorge/ T2; 671 – T5 / Parque Dez / T2; 502 – Parque do Idoso / Cj. Vieiralves / T1 / Centro / T2. Desvios: Itinerário normal até a Av. Djalma Batista / Rua Jorge Veiga (antiga Av. Rio Negro) / Av. Mário Ypiranga / Av. Darcy Vargas / Normal.

- Linha 678 – Ponta Negra / Efigênio Salles / T5-T4. Desvio: Itinerário normal até a Av. Pedro Teixeira / Av. Constantino Nery (esquerda) / Retorno no Viaduto Eng. Euclides Ricardo / Av. Mário Ypiranga / Av. Darcy Vargas / Normal.

- Linha 540 - Ouro Verde / T1 / Centro; 652 – T4-T5 / Efigênio Salles / T1 / Centro. Desvio: Itinerário normal até a Av. Constantino Nery / Retorno no Viaduto Eng. Euclides Ricardo / Av. Mário Ypiranga / Av. Darcy Vargas / Normal.

- Linha 123 – Santo Agostinho / T1 / Centro. Desvio: Itinerário normal até a Av. Theomario Pinto / Av. Constantino Nery (a direita) / Retorno na alça viária da Ponte dos Bilhares / Av. Djalma Batista / Normal.

- Linha 213 – Augusto Montenegro / Ceasa. Desvio: Itinerário normal a Av. Djalma Batista / Retorno na alça viária nas proximidades da UEA / Rua Jorge Veiga (antiga Av. Rio Negro) / Av. Mário Ypiranga / Av. Darcy Vargas / Normal.

Desvio das linhas (interdição das 23h do dia 7 às 5h do dia 8/1)

- Linha 213 – Augusto Montenegro / Ceasa, 540 - Ouro Verde / T1 / Centro; 652 – T4-T5 / Efigênio Salles. Desvios: Itinerário normal até Av. Efigênio Salles / Av. Umberto Calderaro / Av. Maneca Marques / Av. Mário Ypiranga / Retorno na Rotatória do Eldorado / Rua Dona Balbina Cordeiro (antiga Av. Rondônia) / Av. Djalma Batista / Normal.

- Linha 118 - Santo Agostinho /São Jorge/ T2. Desvios: Itinerário normal até Av. Umberto Calderaro / Av. Maneca Marques / Av. Mário Ypiranga / Retorno na Rotatória do Eldorado / Rua Dona Balbina Cordeiro (antiga Av. Rondônia) / Av. Djalma Batista / Normal.

- Linha 123 – Santo Agostinho / T1 / Centro; 678 – Ponta Negra / Efigênio Salles / T5-T4. Desvios: Itinerário normal até a Av. Djalma Batista / Av. Pedro Teixeira / Av. Constantino Nery (a esquerda) / Retorno na alça viária próximo ao Sírio Libanês / Av. Theomario Pinto / Normal.

