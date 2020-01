Ônibus esmaga perna de idosa após ela cair em terminal de Manaus

O acidente aconteceu no terminal de conexão 2 (T2), no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus | Foto: Jhonata Lobato

Manaus - A idosa Maria de Nazaré Martins da Silva, de 76 anos, teve a perna quebrada após um acidente na noite desta sexta-feira (3). O fato aconteceu por volta as 18h, dentro do terminal de conexão 2 (T2), localizado no bairro Cachoeirinha, Zona Sul da capital.

Segundo informações do vendedor ambulante Argley Costa, de 38 anos, a senhora estava aguardando um ônibus em um dos pontos no terminal. Ela acabou sendo empurrada pela multidão de passageiros que queria entrar dentro de um dos coletivos.



"Ela não iria pegar esse ônibus que estava andando devagar, mas outras pessoas acabaram empurrando ela. A idosa ainda tentou segurar no lado do veículo, mas se desequilibrou e caiu. O motorista não viu, mas freou assim que ouviu os gritos das pessoas. Infelizmente, mas já era tarde. A perna dela já estava quebrada", contou o vendedor.

A mulher perdeu bastante sangue | Foto: Reprodução





Os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram até o local para preservar o cenário da ocorrência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros. Depois, ela foi conduzida até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Ainda não há informações do estado de saúde dela.

O motorista permaneceu no local até a chegada dos representantes da Empresa Via Verde, proprietária do ônibus que ocasionou o acidente. Ele acompanhou a vítima e os familiares até o hospital. A empresa se prontificou a dar auxílio à vítima durante o tratamento.



Atenção no embarque



A movimentação é grande no T2 em horários de pico | Foto: Jhonata Lobato

O fluxo do terminal é bastante intenso nos horários de pico, das 6h30 às 9h30 e das 16h30 às 19h30. Um usuário do transporte público contou do susto que teve ao saber do acidente.

"Eu não penso só em mim. Meu filho sempre está comigo e, apesar dele já ser um pouco maior, não arrisco em ir junto do povão. As pessoas ficam agoniadas e querem garantir o seu lugar no ônibus. É muito perigoso. Por isso, casos como esse da senhora acabam acontecendo", relatou o homem que preferiu não se identificar.