Rodoviários da Via Verde paralisam atividades neste sábado

Manaus - Rodoviários da empresa de transporte coletivo Via Verde paralisaram atividades por volta das 7h da manhã deste sábado (4). O motivo da paralisação se dá por conta do não repasse de pagamento referido às férias dos rodoviários - que estão sem receber desde dezembro de 2019.

Segundo a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), a Prefeitura de Manaus passou para a Via Verde o pagamento referente às férias dos rodoviários na última sexta-feira (3). Contudo, a empresa pretende realizar o pagamento parcelado.

Os rodoviários também são contra as punições arbitrárias e o não pagamento direto na conta bancária dos trabalhadores. Para receber o salário, os rodoviários devem aguardar o pagamento no caixa da empresa.

Trabalhadores da estação Vila Marinho, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, alegam que o ponto de ônibus está sem água e energia elétrica. No período noturno e, principalmente nos fins de semana, os rodoviários se sentem inseguros por conta da ausência de iluminação no entorno da estação.

Segundo o Sindicato do Rodoviários, os ônibus não sairão das estações Augusto Montenegro, Petrópolis, Vila Marinho, Bairro da Paz e Ulbra, enquanto a Via Verde não tomar uma posição.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que não foi informado sobre a paralisação. O Portal EM TEMPO entrou em contato com a empresa Via Verde e solicitou nota a respeito da reivindicação dos rodoviários e aguarda o posicionamento.