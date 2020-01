Indenização de famílias de mortos do Compaj em 2017 é negada pelo TJAM

O juiz Paulo Fernando de Britto Feitoza, da 4ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), negou o pedido de liminar para pagamento antecipado de pensão alimentícia aos filhos menores de idade dos 56 detentos mortos no massacre cometido por presos ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 2017, em Manaus. A decisão saiu na noite de sexta-feira (4).

A ação, movida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), pedia indenização de R$ 50 mil para famílias dos presos mortos, pensão alimentícia para filhos menores e indenização de R$ 2 milhões por dano moral coletivo, entre outros pedidos. A ação foi movida pela Defensoria após tentativas frustradas de entendimento extrajudicial com o Estado.

Ainda em 4 de janeiro de 2017, a Defensoria instaurou processo administrativo com a publicação de Portaria de Apuração de Dano Coletivo, em que a DPE-AM prestou atendimento e buscou os contatos de cada uma das famílias dos presos assassinados, além de oficiar a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM) a fim de que esta indenizasse, ao menos, os núcleos familiares em que não haviam qualquer discussão sobre a dependência social e afetiva.

“Fato é: 56 vidas humanas foram ceifadas, sem contar o montante de cadáveres vilipendiados e de reféns/sobreviventes torturados, lesionados enquanto sob custódia do Estado. Situações como a recém-exposta são inadmissíveis por serem integralmente contrárias à ordem jurídica brasileira, constituindo graves violações de direitos e garantias constitucionais e de direitos humanos”, diz um trecho da ação.

Ainda de acordo com o texto da ação, “o elevado saldo de óbitos, resultante da torpeza das atrocidades lá ocorridas, fez com que o acontecido se tornasse um marco na história carcerária amazonense, brasileira e mundial”. Além disso, “as diversas reportagens jornalísticas publicadas à época descrevem as cenas de terror vivenciadas durante as cerca de 17 horas de motim”.

Outro pedido da Defensoria é para que o Estado do Amazonas seja condenado a prestar alimentos a todos os cônjuges e/ou companheiras sobreviventes das vítimas do massacre, no valor correspondente a dois terços do salário mínimo, desde a data do óbito até que a data em que a vítima respectiva completaria 65 anos de idade, montante a ser liquidado após a sentença.

O juiz Paulo Feitoza julgou que a ação da DPE não demonstra, de forma individualizada, os danos alegados. E que é preciso informar quais presos mortos realmente contribuíam, na data do massacre, para o sustento de suas famílias.

“Diz-se isto porque as vítimas, por estarem encarceradas, estariam impossibilitadas de promover qualquer ajuda financeira aos seus dependentes, não sendo justo o Estado lhes suceder nessa obrigação, que já não eram cumpridas pelos mesmos. Por óbvio, estão excluídos da impossibilidade de percepção de pensão alimentícia os dependentes das vítimas que eram segurados do Regime Geral da Previdência Social, uma vez que a simples inscrição da vítima como segurada já demonstra a contribuição deste com o sustento dos filhos”, afirmou o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública.

Confira a lista de mortos no Compaj

Alessandro Nery Praia



Alex Almeida da Silva

Alcinei Gomes da Silveira

Antônio Correia Muniz Neto

Antony Aguiar Muniz

Arthur Gomes Peres Júnior

Dheick da Silva Castro

Edney Gomes Ferreira

Errailson Ramos de Miranda

Frank Ronier Fereira Reis

Felipe de Oliveira Carneiro

Felipe Mateus Silva do Nascimento

Francinaldo Ferreira Santana

Francisco Pereira Pessoa Filho

Gilson Thiago Pereira Melo

Gezildo Nunes da Silva

Heder de Souza Pereira

Huederson Paulino de Melo

Jackson de Oliveira Avelino

Jander de Andre Maciel

Joniarlison Feitosa dos Santos

José Aldinei da Silva Leal

Josenildo Alves Ferreira

Kayro Silva de Souza

Erick Queiroz da Silva

Lenilson Carlos Calixto Pires

Linekim Marinho de Silva

Lucas Alves de Souza

Luiz Otávio Sampaio de Almeida

Maelson Augusto Barbosa da Costa

Machel Bruno de Souza Barros

Marcelo de Souza Lima

Marcos Frederico Gomes Rocha da Costa

Magaiwer Vieira Rodrigues

Malon de Araujo da Silva

Manoel Freitas Barros

Michel Wendel Melgueiro da Costa

Moacir Jorge Pessoa da Costa

Paulo César Silva Guimarães Filho

Paulo Henrique Lima dos Santos

Paulo Marcelo Santos Nascimento

Pedro Henrique Alves de Souza

Rafael Brazão Gonçalves

Rafael Moreira da Silva

Raijean da Encarnação Medeiros

Renato Maciel do Nascimento

Robson Souza da Costa

Rômulo Harley Da Silva

Romulo Fernandes da Silva

Ronei Pinheiro Filgueira

Sebastião Ribeiro Marinho Filho

Wendel Francisco de Souza Esquerdo

Willamys Silva de Souza