Cadela atropelada no Réveillon fica cega

Após duas horas de cirurgia na tarde de quinta-feira (2), a cadela atropelada na noite de Ano Novo no bairro Cidade de Deus, perdeu o olho esquerdo | Foto: Divulgação





Após duas horas de cirurgia na tarde de quinta-feira (2), a cadela atropelada na noite de Ano Novo no bairro Cidade de Deus, perdeu o olho esquerdo. O procedimento realizado no rosto do pet é chamado de enucleação (uma cirurgia delicada para a retirada do globo ocular). Na ocasião, veterinário aproveitou para castrar a cachorra e assim facilitar o processo de adoção.

“A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Infelizmente, um olho dela não tinha mais como recuperar, então foi feita a enucleação e para aproveitar foi feita a castração na mesma cirurgia”, disse Amaury Gomes.

O veterinário e proprietário da Clínica Centro Médico Veterinário S.O.S Pets, onde aconteceu a cirurgia, está cuidando do caso. A cadela permanece na clínica em recuperação ao pós cirúrgico, à procura de um novo lar. Se você tiver interesse na adoção da cadela ainda sem nome, procure Clínica S.O.S Pets pelo número (92) 99499-4168 ou com o Amaury Gomes (92) 98176-4497.