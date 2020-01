Excesso de passageiros em barco gera tumulto em Parintins: veja vídeo

O limite de capacidade da embarcação é de 660 passageiros | Foto: Divulgação

Embarcação, sob o nome “São Bartolomeu V” que realiza o trajeto Santarém (PA) com destino à capital amazonense, foi impedida de prosseguir na manhã deste sábado (4) por possuir o excesso de 55 passageiros. O flagrante aconteceu no Porto de Parintins.

Segundo a Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, a equipe de Inspeção Naval da Agência Fluvial de Parintins recebeu uma denúncia que a embarcação estava transportando acima da capacidade da embarcação, que é de 660 passageiros.

Vídeo de morador que estava próximo ao porto de Parintins | Autor: Reprodução

“A equipe determinou o desembarque de todos os passageiros para o cais para uma rigorosa contagem. Foi constatado o excesso de 55 passageiros, que não reembarcaram no São Bartolomeu V.”, conforme nota.

Em vídeo gravado por um dos moradores que estava próximo ao porto, é possível ver os passageiros agitados por terem sido obrigados a descer da embarcação.

O condutor da embarcação foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil e pode responder criminalmente por expor a tripulação e passageiros ao perigo, conforme decreto n.º 2.596, de 18 de maio de 1998, que regulamenta a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário n.º 9.537, de 11 dezembro de 1997, no Artigo 22.