Trabalhadores da área da Saúde na expectativa de solução para impasse

Manaus - Um dos problemas enfrentados pelo governo estadual ao longo de 2019 foi a insatisfação dos terceirizados da área da saúde com os atrasos no pagamento dos salários por parte das empresas que prestam serviço para o Estado.

Os trabalhadores do setor começam o ano com a expectativa de que esse impasse se resolva o quanto antes para que 2020 tenha início efetivamente em suas vidas.

A técnica de enfermagem Maria Suely Moreira trabalha no setor de medicação do SPA Eliameme Rodrigues Mady, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, conta como o atraso nos pagamentos se tornou um transtorno para sua vida.

"O atraso da nossa remuneração só nos traz transtorno, vergonha, tristeza, pois a gente não tem como honrar com nossos compromissos", afirma Maria Suely.

Uma luz no fim do túnel para esses trabalhadores surgiu no início de dezembro do ano passado, com a aprovação na Assembleia Legislativa do Projeto de Lei nº 717/2019, do Executivo Estadual, que altera o modelo de contratação de pessoal por tempo determinado.

Na último dia 2 de janeiro, durante coletiva de imprensa sobre o balanço do seu primeiro ano de gestão, o governador Wilson Lima declarou que a Saúde será uma de suas prioridades em 2020. Na ocasião, ele declarou que uma das primeiras ações seria a contratação direta de trabalhadores das empresas terceirizadas pelo Governo, como no caso dos técnicos de enfermagem.

A técnica Margareth Avelino, que atua no SPA e Policlínica Danilo Correa, na Cidade Nova, está ansiosa para que isso aconteça o quanto antes. “Eu espero que melhore muita coisa, que a gente possa vir trabalhar com a certeza de que no final do mês a gente vai receber, tendo uma certeza de fazer planos na nossa vida, contar com nosso dinheiro todo final de mês", afirma Margareth.

