Cadela que perdeu um olho após ser atropelada no Ano Novo é adotada

Manaus - O caso da cachorra atropelada no Ano Novo teve um final feliz. Na tarde deste sábado (4), às 17h, a cadela recebeu o nome de Vitória ao ser adotada por uma família que mora no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. Após cirurgia de retirada do olho, a cadela segue em boa recuperação.

Vitória vai dividir o novo lar com outros 14 cães e três gatos. A dona dos animais Jéssica Silva Mendes, 26 anos, contou para o Portal Em Tempo que resolveu adotar a cachorra depois de ver as postagens de Amaury Gomes (veterinário que realizou o resgate) nas redes sociais.

"Animais devem receber amor e atenção, e não ficar jogado dentro de uma casa" afirmou Jessica.

A cadela que perdeu o olho esquerdo devido ao atropelamento, passa bem. Ela foi para a casa nova ainda ontem e a nova família terá que tomar todo o cuidado do pós operatório. Vitória vai seguir tomando antibióticos e anti-inflamatórios.

Amaury, foi responsável pelo resgate, estava contente com a comoção das pessoas para ajuda a cachorra. Ele recebeu R$580 em doações.