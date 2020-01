Crianças são salvas de casa em chamas após mãe deixá-las trancadas

Manaus - Duas crianças de aproximadamente 7 anos sobreviveram a um incêndio na manhã deste domingo (5) em uma residência na rua dos Bandeirantes, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as crianças foram salvas por vizinhos que arrombaram o imóvel para retirá-las a tempo.

Equipes de combate ao incêndio foram acionadas por volta das 7h20 e o tempo de resposta foi de aproximadamente 6 minutos.

Conforme o CBMAM apurou, com base nos relatos de vizinhos, a mãe das crianças teria saído à noite, sem informar o destino, e deixado os filhos sozinhos e trancados no imóvel.

Durante a madrugada, teve início o princípio de incêndio após uma pane elétrica na fiação do imóvel.

As duas crianças, segundo os bombeiros, inalaram fumaça e foram levadas até o Pronto-Socorro da Criança, na Zona Oeste, com suspeita de intoxicação.

A identidade das vítimas, por serem menores de idade, foi preservada. O nome da mãe envolvida no caso também não foi divulgado.