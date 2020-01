Pela 2ª vez, homem fica sem moradia em Manaus; fogo destruiu tudo

Manaus - Um incêndio destruiu a casa do técnico em refrigeração Haroldo Ribeiro, de 52 anos, na manhã deste domingo (5), na rua Cambixe, bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. Não é a primeira vez que o morador passa por uma “prova de fogo”, a antiga casa, no mesmo terreno, desabou há alguns anos.

O morador da casa conta que acordou quando ouviu o barulho do estouro do aparelho ar-condicionado. Assustado com as chamas e vendo que não conseguiria acabar com o sinistro, Haroldo fugiu passando pelo meio do fogo. Ele ainda sofreu queimaduras em algumas partes do corpo, incluindo os pés e as mãos.

| Foto: Jakeline Xavier/Em Tempo

A suspeita é que o fogo tenha iniciado por conta de um problema no ar-condicionado. A ocorrência foi por volta das 6h40. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) compareceu ao local e conteve as chamas.

Haroldo vive sozinho no local há aproximadamente três anos. A casa foi construída com a ajuda de pessoas da Igreja Adventista.

| Foto:

"A gente fica sem chão, porque até a carteira com meus documentos o fogo levou", compartilhou Haroldo.

Infelizmente, não é a primeira vez que o morador precisa enfrentar uma situação complicada. Há alguns anos, quando a esposa de Haroldo ainda estava viva, a casa da família desabou, neste mesmo terreno.

| Foto: Jakeline Xavier/Em Tempo

Quem tiver interesse em ajudar o técnico em refrigeração a começar do zero, seja com doação de roupas, eletrodomésticos ou até financeiramente, pode ir até o endereço em que a residência está localizada, na rua Cambixe, bairro São José Operário.

| Foto: Jakeline Xavier/Em Tempo

Segundo incêndio