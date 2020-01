Carro capota em avenida de Manaus após motorista dormir ao volante

Os acidentes com condutores que dormiram no volante são constantes em Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem, de nome e idade não relevados, dormiu ao volante e sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira (6), por volta das 5h45. O carro modelo Celta capotou na Avenida Cravina dos Poeta, bairro Campos Elíseos, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O Centro de Operações Bombeiro Militar do Amazonas (COBOM-AM) deslocou para o atendimento a Auto Bomba Tanque (ABT 29), um tanque com capacidade para cinco mil litros de água e a Unidade de Resgate (UR 19), destinada ao pré-atendimento hospitalar e resgate.

A vítima sofreu escoriações leves pelo corpo e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu).

Outros casos

Em agosto de 2019, dois casos da mesma natureza foram registrados em Manaus. Pesquisas revelam que prática é a segunda causa de acidentes de trânsito.

O condutor de um carro modelo Gol perdeu o controle e invadiu um comércio de frutas, na rua 27 do núcleo 4, bairro Cidade Nova, na Zona Norte. O veículo destruiu as colunas de madeiras da cobertura do estabelecimento e parou após bater em um poste da rede elétrica.

Outro acidente aconteceu no Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul. De acordo com testemunhas, o motorista não apresentava sinais de embriaguez quando saiu do veículo. Ele afirmou que tinha acabado de sair do trabalho e teria dormido ao volante. O condutor não ficou ferido.

Todo cuidado é pouco

Segundo pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), um condutor sem dormir por 19h perde os reflexos e se assemelha a um condutor que dirige embriagado. Nos acidentes mencionados, os motoristas sofreram leves escoriações, mas o risco é iminente, podendo causar acidentes graves.