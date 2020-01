Saiba quando retornam as atividades do Parque da Criança, em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus preparou uma programação especial para a criançada brincar e se divertir durante o recesso escolar com atividades diversas no parque Cidade da Criança, Aleixo, Zona Centro-Sul. A programação inicia a partir desta sexta-feira (10), e segue até o final do mês. O horário de funcionamento será das 8h às 18h e as atividades iniciam às 14h.

“O Parque da Criança já se tornou uma referência quando o assunto é diversão e entretenimento para as crianças. É um parque público onde todos têm acesso, para o bem-estar e lazer da população”, destacou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

A primeira semana já tem as atrações confirmadas e promete envolver os pequenos com contações de história, karaokê, pintura facial, oficinas, just dance, jogo de mímica, brincadeiras de rua, jogos lúdicos, tênis de mesa, pula-pula, entre outros.

*Com informações da assessoria