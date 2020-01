Shopping São José sorteia prêmio da campanha de Natal

O sorteio de Natal do Shopping São José aconteceu na tarde desta segunda-feira (6) e finalizou com chave de ouro a campanha natalina. Com o prêmio de 3 motos Honda e dois brindes de lojas do shopping, 5 sortudos celebraram sua sorte no início de 2020 e o Em Tempo acompanhou a celebração | Foto: Naylene Freire

Manaus - O sorteio de Natal do Shopping São José aconteceu na tarde desta segunda-feira (6) e fechou "com chave de ouro" a campanha que foi uma das mais aguardadas do período. Cinco sortudos foram escolhidos para levar para casa três motos Honda e dois brindes das lojas que atuam no centro-comercial.

Localizado na zona Leste de Manaus, o shopping existe há 25 anos. A promoção iniciou no começo de dezembro de 2019. Para participar do sorteio era necessário realizar compras no valor de R$ 150, trocar as notas fiscais por cupons, preencher e depositá-los na urna.

Felismino A. da S. Oliveira, Rafaella Alves Coelho e José Luís Cruz Barreto foram os grandes sortudos que levaram uma moto novinha cada. Os outros sorteios foram realizados através da página do Facebook do Portal Em Tempo. Quem estivesse acompanhando ao vivo a transmissão, podia ligar para o número que anunciamos e falava: "Eu quero ganhar prêmios do shopping São José ".

Foram muitas ligações, mas os vencedores do prêmio foram: Alessandra de Jesus Pesqueira do bairro Santo Antônio, que ganhou um kit da Loja feminina Cheia de Virtude, e Luís Felipe do bairro Cidade de Deus - que ganhou um voucher do Boteco do Chefe.

“Estou muito feliz com meu prêmio. Eu sempre acompanho o ao vivo do portal, não perco uma live. Muito obrigada pelo prêmio, ansiosa para ir buscar”, contou Alessandra por telefone.

Os sorteados devem procurar a assessoria do Shopping São José para retirar os prêmios. Fevereiro é o mês de aniversário do shopping e, em breve, a direção vai anunciar novo sorteios.