Adolescente de 13 anos some na véspera do Natal, em Manaus

Manaus - Daniela Beatriz Maciel Rodrigues, de 13 anos, desapareceu na véspera de Natal. A adolescente saiu da casa da mãe para ir à casa da avó paterna, localizada na Zona Leste de Manaus, onde sempre passa as férias, e não voltou. A garota foi vista pela última vez no bairro do São José, ainda durante o dia 24 de dezembro de 2019.

“Minha filha saiu daqui dizendo que iria para a avó. Mais tarde, quando eu tentei falar com ela, o telefone estava desligado e eu estava bloqueada no WhatsApp. Estou desesperada, já são mais de 10 dias sem notícia nenhuma”, disse a mãe, Laudelina Maciel de 31 anos.

Quem é Daniela?

Daniela cursou o 6º ano na Escola Municipal Graziela Ribeiro e, de acordo com a mãe, a filha já tinha apresentado comportamento agressivo em casa. Inclusive, ela chegou a fugir uma vez para casa da avó - mesmo local onde passaria o Natal.

Uma nova informação chegou à família depois do desaparecimento da adolescente. De acordo com amigos da jovem, ela mantinha um relacionamento escondido da família. Nenhum dos familiares sabem informar quem é esse namorado, mas a polícia já foi acionada e está em busca de novas informações.

Se você tiver mais informações pode ligar para o telefone 99912-2230. Este é o número da senhora Laudelina, mãe da jovem. Se preferir, pode entrar em contato com a Polícia Civil do Amazonas, por meio do número (92) 3214-2268, da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social.