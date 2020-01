TCE-AM não autoriza contratação direta de técnicos de enfermagem

A medida foi anunciada pelo governador Wilson Lima, na última segunda | Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) se posicionou na noite desta terça-feira (7), após o anúncio feito, na última segunda-feira (6), pelo governador do Amazonas Wilson Lima, sobre a contratação direta de técnicos de enfermagem para compor parte do quadro de pessoal do Estado como funcionários temporários.

Conforme a nota, o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, desconhece qualquer autorização que a Corte de Contas tenha emitido ao Governo do Amazonas para contratação direta de servidores temporários para a Secretaria de Estado da Saúde (Susam).

"Contrariando as recentes declarações públicas do governador do Estado, Wilson Lima, informamos que não houve consulta prévia ao Tribunal de Contas referente ao tema e/ou emissão de autorização para as contratações, nem formal e nem informalmente", diz o comunicado.

Como fiscal dos recursos públicos e em consonância com a Constituição Federal, o TCE-AM prioriza por contratações precedidas por concurso público e tem combatido as contratações temporárias para a Administração Pública.

"Na oportunidade, informamos que a Corte de Contas está analisando os atos que culminarão nas anunciadas contratações e demais atos similares para adotar as medidas cabíveis", ressalta o órgão.

*Com informações da assessoria