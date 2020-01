Após trânsito binário, Zona Azul será implantada no Vieiralves

Manaus - O tráfego de veículos no conjunto Vieiralves, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da cidade, receberá outra alteração. Após a implantação do trânsito binário, o espaço contará com uma Zona Azul, sistema que pretende organizar e democratizar o fluxo de estacionamento de automóveis em Manaus. A implantação do sistema rotativo do município segue diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), visando à mobilidade urbana nas grandes cidades, além de proporcionar maior fluidez ao fluxo, por meio da organização de vagas nas vias.

O Consórcio Amazônia, responsável pela efetivação do sistema, informou que já estão em fase de implantação, e o funcionamento do Sistema está programado para iniciar ainda em janeiro. “No Centro da cidade, o Sistema democratizou as vagas de estacionamento, ordenou o trânsito na região e pretende realizar o mesmo trabalho no Conjunto Vieiralves. Mais informações sobre o funcionamento desse Sistema serão divulgadas em breve”, diz trecho da nota divulgada pelo Consórcio à imprensa.

Consórcio Amazônia informou que já estão em fase de implantação da Zona Azul. | Foto: Altemar Alcantara/ Semcom

Sistema binário

O sistema binário em 12 ruas do conjunto Vieiralves já está em funcionamento desde o dia 18 de dezembro. A medida foi implantada por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, com o objetivo de ordenar o tráfego, organizar áreas de estacionamento e, sobretudo, garantir segurança viária para condutores e pedestres no perímetro entre as avenidas Maceió e Djalma Batista.

A medida, caracterizada por mão única de circulação em vias paralelas, também está sendo estudada para implantação em outras áreas da cidade pela equipe técnica do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O sistema binário está valendo na maioria das vias sinalizadas com placas e setas pintadas no pavimento. Outras ruas e avenidas do bairro permanecem com a circulação vigente e estão com sinalização reforçada. Segundo o ordenamento planejado, a circulação das ruas deverá obedecer ao seguinte sentido, no bairro Vieiralves:

– Rua Rio Pauini: rua Pará > rua João Valério

– Rua Rio Jamary: rua João Valério > rua Pará

– Rua Rio Tarauacá: rua Pará > rua João Valério

– Rua Nova Palma (travessa Rio Negro): rua João Valério > rua Pará

– Rua Rio Itananna: rua Pará > rua João Valério

– Rua Nova Prata (rua Rio Juruá): rua João Valério > rua Pará

– Rua Rio Mar: Sentido duplo

– Rua Rio Madeira: rua Pará > rua João Valério

– Rua Rio Purus: rua João Valério > rua Pará

– Rua Rio Jutaí: rua Pará > rua João Valério

– Rua Rio Içá: Sentido duplo (sem saída entre a Rua João Valério e Rua Pará)

– Rua Rio Javari: rua João Valério > rua Pará