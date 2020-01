Aumenta o valor do ingresso para visitação no Zoológico do CIGS

O valor de diferença na entrada do lugar em 2020 é de R$ 5 | Foto: Reprodução

Manaus - O valor de acesso ao Zoológico do Centro de Instrução e Guerra na Selva (CIGS), localizado no bairro São Jorge, Zona Oeste, aumentou para R$ 15. A diferença é de R$ 5 , conforme informou a equipe de comunicação social do lugar no dia 4 de janeiro de 2020.



O motivo do novo valor seria por conta do aumento do número de animais no zoológico. A assessoria informou ainda que o ajuste não era feito há mais de dez anos. Um dos fatores que contribuíram para o aumento foi a presença de mais onças-pintadas e outros animais.

Os estudantes com documento comprobatório e para residentes do Amazonas o preço cai para metade: R$ 7,50. Crianças com até 12 anos, acompanhadas por adulto, e pessoas acima de 60 anos, assim como portadores de necessidades especiais continuam com a isenção do pagamento de ingresso. Em 2019, cerca de 140 mil pessoas visitaram o espaço.

O CIGS

No local, dentre os principais atrativos, estão onças, cobras, ilha dos macacos, jacarés e muitas aves, como o gavião real e araras, além do aquário amazônico. O espaço é mantido e desenvolvido pelo Exército Brasileiro. No local é possível ter uma verdadeira aula de educação ambiental e conhecer os animais da fauna amazônica. O CIGS também possui uma exposição dedicada à história do Exército no Amazonas.

O centro apresenta aos seus visitantes quatro salas temáticas, sendo elas: Aquário Amazônico, Memorial Jorge Teixeira, Oca do Conhecimento Ambiental e Sala Entomológica. Também há dois serpentários (com 4,50 m de profundidade). Um recinto chamado de "gaiolão das aves" (com aproximadamente 8 metros de altura).

A ilha dos macacos é outra atração preferida dos visitantes. O ambiente é lugar de grande beleza cênica, onde apresenta cinco ilhas com primatas da fauna amazônica; o recinto do sauim-de-coleira (espécie símbolo de Manaus) - que apresenta uma minifloresta.

Outro ambiente a ser visitado é o recinto dos jacarés com dois lagos artificiais. O local destinado a onças selvagens apresenta uma passarela de 76 metros, promovendo uma visão privilegiada dos recintos; além de outros diversos recintos especiais no ZOO.

Neste período de férias, o passeio no zoológico agrada crianças e adultos. O lugar é o lar de mais de 200 espécies da fauna amazônica. É uma boa pedida para quem quer ver diversos bichos bem de perto, principalmente crianças que adoram ver animais.

O horário de funcionamento do zoológico do Cigs é de terça à sexta-feira, das 9h às 16h30. Nos fins de semana e feriados: das 9h às 17h. Às segundas-feiras, o zoológico é fechado para manutenção.