Amigos da 'Joaninha' organizam feijoada beneficente no Alvorada

Manaus - Um dos ícones do Carnaval na comunidade alvoradense, "Joaninha", como é conhecido carinhosamente pelos amigos, não está bem de saúde e necessidade de cuidados e atenção especiais. Para ajudar nas despesas do tratamento, um grupo de amigos do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus, realiza, neste domingo (12), uma feijoada beneficente.

O evento vai ocorrer no bar/lanche Frango da Hora, em frente ao lanche do Jacaré, localizados na rua Criciúma, a partir das 11h. Cada refeição será servida no valor simbólico de R$ 10.

A feijoada conta ainda com atrações locais do Carnaval amazonense, entre eles Auzier do Samba e Tilla Jones - que farão participações especiais. Os organizadores prometem sabor, música, diversão e alegria no domingo, do jeito que "Joaninha" gosta.

Joaninha foi internada, nesta quarta-feira (8), pela manhã, na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, no bairro Dom Pedro, Zona Oeste. Ele seguia doente desde o Natal, mas dessa vez houve uma piora no quadro de sua saúde.

Neste domingo solidário, você pode ajudar também com itens de higiene pessoal, meias, calça comprida, camisa de manga longa e fraldão. O responsável pelo evento e pelo recebimento de doações é David Mendes, amigo de Joaninha. “O Alvorada está unido nesse evento. Quem puder ajudar, nos procure. Joaninha e sua família são muito queridas por nós do Carnaval”, afirmou David.

Para qualquer doação você pode ligar para o número (92) 99351-2466 e falar com David.