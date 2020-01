URGENTE: 7 dos 8 tipos sanguíneos estão com estoque crítico no Hemoam

Desde o início de dezembro, o estoque de bolsas de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) está instável. Variando entre preocupante e crítico, o estoque não vem conseguindo se normalizar | Foto: Hemoam

Manaus - Desde dezembro ano ano passado, o estoque de bolsas de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) está instável. Variando entre preocupante e crítico, o estoque não tem conseguido se normalizar. Atualmente, o estoque da instituição dispõe de 184 bolsas de sangue para abastecer toda a rede hospitalar pública e privada da capital e interior do Amazonas.

Dos oito tipos sanguíneos existentes, sete estão muito abaixo da quantidade considerada segura para atender as demandas do estado. Um exemplo é o O negativo, que está 50% abaixo do necessário, e, por ser considerado doador universal, pode ser transfundido para qualquer paciente na falta de qualquer tipagem.



A preocupação maior é a respeito dos tipos O positivo e RH negativos. O Hemoam contabilizou 34 bolsas de sangue, quantidade suficiente somente para um dia.

Sem estabilização, a situação pode forçar adiamento de cirurgias eletivas e atrapalhar o tratamento de pacientes com doenças no sangue.

Por conta da situação, a chefe do Departamento do Ciclo do Sangue, a médica Socorro Viga, convoca os amazonenses a doarem sangue

“Eu faço um apelo a todas as pessoas que tenham boa saúde, que compareçam à Fundação Hemoam para fazer seu ato de amor ao próximo. Estamos com estoque crítico para todos os tipos sanguíneos, em especial os de RH negativo (O-, A-, B- e AB-). Então, compareça a um de nossos postos de coleta com um documento oficial e original com foto, bem alimentado, e faça esse ato de amor no início do ano. Quando você doa uma bolsa você salva quatro vidas”, afirmou.

Benefícios de doadores

Em Manaus, além de ajudar quem precisa, o doador recebe algumas vantagens. Quem é doador de sangue paga meia entrada no cinema, teatros, e em alguns concursos públicos o doador recebe isenção na taxa de inscrição.

Para doar é muito simples, o candidato precisa: esta alimentado e em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos de idade; pesar a partir de 50 kg; ter dormido bem e não ter viajado nas últimas semanas.