Barco de turismo vira e turistas ficam feridos no Amazonas

Barco era utilizado para passeios turísticos em Novo Airão | Foto: Divulgação

Novo Airão – Um barco utilizado para passeios turísticos no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros em linha reta de Manaus) virou nesta terça-feira (7), no porto daquele município. No momento do acidente, quatro tripulantes e sete turistas vindos de outros estados brasileiros estariam ocupando a embarcação.

Segundo informações, três dos onze ocupantes teriam sido encaminhados ao hospital daquele município, onde receberam atendimento médico e, posteriormente, foram liberados. Após o incidente, os turistas teriam retornado a Manaus por meio de viagem terrestre.

A Defesa Civil de Novo Airão foi acionada para atender a ocorrência e auxiliou na prestação de socorro às vítimas. Conforme o órgão, uma goteira que abriu no casco do barco teria causado o acidente.

Vídeo registra o acidente:

| Autor: Divulgação