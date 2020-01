Amazonense Carlos Santana representa o país no Mister Tourism Wolrd

Manaus- A grande final da 4ª edição do Mister Tourism World ocorrerá neste sábado (11), em Malta, país localizado no sul da Europa, cujo território ocupa as Ilhas Maltesas, um arquipélago situado no Mar Mediterrâneo. Durante essa semana, os candidatos passarão por diversas avaliações, entre desfiles em traje de banho, editoriais fotográficos, provas de talento, apresentação sobre a cultura e biodiversidade de seus países, disputa de trajes típicos e desfile em traje de gala.

O modelo amazonense e estudante de arquitetura e urbanismo, Carlos Santana, Mister Brasil Tur 2018, representa o Brasil no certame. Para os amantes de concursos de beleza, um feito inédito, visto que esta é a primeira vez que um amazonense chega ao ápice dos concursos masculinos: o concurso internacional.

Na manhã da última quinta-feira (2), Carlos Santana embarcou para Malta, onde ficará confinado por 10 dias, juntamente com os representes de outros países. O manauara, foi eleito Mister Brasil Tur 2018, durante evento realizado no Castelo de Itaipava, na cidade de Petrópolis (RJ). Além de eleger o homem mais bonito do País, o concurso nacional valorizou os conhecimentos ligados ao turismo das cidades de cada um dos seus participantes.

Carlos Santana levou para casa a premiação de R$ 5 mil e uma viagem internacional para Las Vegas. Por ter vencido a etapa nacional, Carlos conquistou o credenciamento para representar o Brasil no concurso Mister Tourism World, com inscrição, hospedagem, translado e outros benefícios custeados pela organização do Mister Brasil Tur, idealizado e dirigido pelo promoter paraibano Christian Oliver.

O amazonense começou sua trajetória em competições de beleza no ano de 2008, após a realização de alguns desfiles pela capital do Estado e fotos para revistas e jornais locais, vencendo seu primeiro concurso de beleza nacional aos 17 anos. 10 anos depois, em 2017, Carlos Santana retornou aos concursos e representou o Amazonas no Mister Brasil Tur, mas na ocasião parou na quinta colocação no certame nacional. No ano seguinte, o modelo voltou ao concurso nacional e venceu a competição.

Em seu primeiro concurso internacional, Carlos destaca a importância de destacar e divulgar boas imagens sobre o seu país. “Estou muito feliz em representar nosso país. Isso significa, para mim, não somente uma realização pessoal por ser um concurso de beleza, mas principalmente a oportunidade de elevar ainda mais o Brasil no cenário do turismo mundial. Quero viver intensamente esta experiência, fazer um ótimo confinamento, apresentar a diversidade de culturas e riquezas naturais que nosso país possui, e lutar por este título, para que posteriormente possamos utilizar o engajamento conquistado através do concurso, como plataforma para potencializar boas imagens do Brasil pelo mundo”, disse o representante brasileiro.

No sábado (4), o concurso apresentou os candidatos para a imprensa local, Brazil, México, Malásia e Turquia, mantiveram um empate técnico na prova “Darling of the press” que definiu os favoritos da imprensa. No desempate, o representante da Turquia levou a melhor. Outras premiações especiais e eventos pela cidade de Valleta, em Malta estão previstos para ocorrer antes da grande final.

*Com informações da assessoria