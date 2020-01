Presidente do TJAM nomeia quatro novos juízes substitutos de carreira

Manaus- O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas , desembargador Yedo Simões, dará posse no início de fevereiro a quatro novos juízes substitutos de carreira aprovados no último concurso público realizado pela Corte Estadual para o cargo.

De acordo com os Atos de Nomeação publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) de 19 de dezembro de 2019, serão empossados Clarissa Ribeiro Lino, Janeiline de Sá Carneiro, David Nicollas Vieira Lins e Danny Rodrigues Moraes.

"Vamos iniciar o ano reforçando o nosso quadro de magistrados de Primeiro Grau, reiterando assim o nosso compromisso de fortalecer a prestação jurisdicional, principalmente no interior do Estado, onde esses novos magistrados iniciarão sua trajetória, após passar, na capital, por um Curso de Formação Inicial, com carga horária de 480 horas, que será ministrado pela Escola de Magistratura do Amazonas e é de participação obrigatória", afirmou o desembargador Yedo Simões.

Em maio do ano passado, Yedo Simões já havia nomeado outros quatro juízes aprovados no concurso. A posse dos novos magistrados está programada para 4 de fevereiro.

Desde a homologação do resultado do certame, em junho de 2017, o TJAM já nomeou 54 novos magistrados para atuação no Primeiro Grau do Judiciário amazonense, permitindo que todas as Comarcas do interior do Estado passassem a contar com a presença de juízes titulares.

*Com informações da assessoria