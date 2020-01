Obras do Anel Sul, em Manaus, avançam com retirada de postes

Manaus- As obras de construção do Anel Sul, localizado entre a estrada do Tarumã e as avenidas Torquato Tapajós e Arquiteto José Henriques, vão ganhar novas frentes de trabalho com a realocação e remanejamento de 14 postes e da fiação da rede elétrica existentes no local. Os serviços de retirada dos postes serão feitos pela empresa concessionária de energia do estado, a Amazonas Energia. De acordo com o Departamento de Engenharia da Capital da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), esse trabalho vai ocorrer nesta sexta-feira (10) e sábado (11).

Os postes estão situados dentro da área de influência da obra e a retirada deles vai abrir espaço para a realização de serviços que ainda não foram executados por conta da localização dos mesmos. A Amazonas Energia vai mobilizar as equipes de trabalhadores para realizar os serviços. Na sexta-feira, será feito o novo posteamento e a colocação da fiação. No sábado, haverá o desligamento da linha antiga para retirada da fiação e dos postes que impedem a utilização das ruas que fazem parte do complexo de obras.

Os postes estão localizados no caminho dessas ruas, sendo uma no sentido Centro-bairro e a outra no sentido inverso. Com a retirada dos postes, essas ruas serão liberadas para a passagem de veículos e os trabalhos no trevo do Anel Sul, situado no entroncamento da Torquato Tapajós, estrada do Tarumã e avenida Arquiteto José Henriques, ganharão mais celeridade com os serviços de terraplanagem e elevação das camadas de aterro.

“As alças laterais (ruas) estão prontas, mas ainda não podem ser liberadas em razão da localização dos postes de transmissão de energia, que impedem a passagem de veículos. Com a liberação das alças, uma no sentido Torquato Tapajós/Detran/Margarita, e a outra no sentido inverso, será possível desviar o fluxo de veículos, que atualmente é feito bem no meio do canteiro de obras, o que impede a complementação dos serviços necessários para a interligação das faixas de rolamento que passarão sob a trincheira”, explicou o engenheiro Marco Ayalla.

*Com informações da assessoria