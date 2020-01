Matrícula de novos alunos com deficiência começa nesta sexta-feira

Estarão abertas vagas para educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) | Foto: Divulgação





Manaus - A Prefeitura de Manaus inicia nesta sexta-feira (10), as matrículas de novos alunos com deficiência nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O prazo segue até a próxima segunda-feira (13) e o procedimento de solicitação de vaga pode ser on-line, pelo site www.matriculas.am.gov.br, ou presencial em escolas da rede pública da capital, com apresentação de laudo médico. Estarão abertas vagas para educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para a confirmação do encaminhamento, os responsáveis devem apresentar na unidade de ensino duas fotos 3×4, certidão de nascimento ou carteira de identidade, comprovante de renda e comprovante de escolaridade, além do laudo médico. Não é necessário carta ou encaminhamento, uma vez que o aluno já consta no sistema.

A gerente de matrículas Darlene Liberato apontou que a antecipação realizada pela secretaria de Educação acontece por conta de diversos fatores, como o reconhecimento da necessidade e a própria inclusão.

“O aluno especial tem um diferencial para receber um atendimento específico, porque nós queremos, acima de tudo, dar o conforto e ter o conhecimento de quais deficiências precisam ser trabalhadas. Nesse período de 10 a 13 de janeiro, tem que ser apresentado o laudo, porque vamos reservar essas vagas para as crianças que já têm a documentação”, explicou.

A gerente acrescentou que, sem a apresentação do laudo, o estudante da educação especial encaminhado concorre normalmente junto com os outros, da educação regular, no dia 17 de janeiro.

A Semed atende alunos de portadores de deficiência auditiva, visual, autismo, deficiência intelectual, superdotado e paralisia cerebral em toda rede | Foto: Divulgação

Estrutura



A equipe multidisciplinar da Semed é composta por assistente social, psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, psicoterapeuta e fonoaudiólogos. Os alunos da educação especial poderão ser matriculados na escola municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo e nas demais unidades de ensino da rede municipal.

A Semed atende alunos de portadores de deficiência auditiva, visual, autismo, deficiência intelectual, superdotado e paralisia cerebral, em toda rede, seja na escola municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, ou nas salas especiais e salas de recursos no contraturno, nas demais unidades de ensino da rede municipal.