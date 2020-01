Carteira de Habilitação de graça no Amazonas? Detran tira dúvidas

Manaus - Depois da divulgação da liberação de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) gratuitas, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) volta a alertar a população sobre o golpe envolvendo um site falso, supostamente relacionado ao Programa Habilitação Social. O programa não existe no Amazonas, e o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, informa que a mensagem é falsa.

“A CNH Social é um programa a nível estadual e cada estado pode ou não promover esse tipo de programa. Também não existe divulgação disso em nível nacional, e caso haja CNH Social no Amazonas, a divulgação será feita pelo próprio Detran Amazonas”, ressaltou Sá.

É importante que os usuários mantenham-se informados por meio das fontes oficiais. Diariamente, o Detran-AM divulga notícias em seu portal de notícias e redes sociais, onde a população pode confirmar a veracidade de informações. Acesse o site www.detran.am.gov.br; Facebook: DetranAmazonasOficial; Instagram e Twitter: @detranamazonas.

