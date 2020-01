No AM, 30 mil profissionais da educação recebem abono nesta sexta

Manaus- A Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas (Seduc-AM) pagou, nesta sexta-feira (10), o rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) a 30 mil professores e pedagogos da rede pública estadual. Ao todo, foram rateados cerca de R$ 23 milhões em forma de abono salarial com valores de R$ 750 a R$ 2.250, dependendo do tipo de vínculo com a secretaria.

O rateio só foi possível devido ao aumento da arrecadação da receita do Estado no último mês de dezembro, que foi superior ao esperado. Para atingir os 60% mínimo com investimento na folha de pagamento de pessoal, a Secretaria de Educação deveria pagar R$ 348 como abono salarial para cada 20 horas. No entanto, o Estado viabilizou o pagamento de R$ 750 a cada 20 horas.

Com a decisão, a Secretaria de Educação supera o mínimo de 60% do valor total do Fundo, que deve ser utilizado para pagamento dos profissionais do magistério.

Aos profissionais que possuem vínculo de 40 horas, foi paga quantia de R$ 1,5 mil. Já os que atuam em 60 horas semanais receberam a quantia de R$ 2.250.

Para profissionais que possuem vínculos com cargas horárias diferenciadas foram pagos valores proporcionais, conforme o cálculo realizado pelo Departamento de Gestão Pessoal (DGP) da secretaria.

*Com informações da assessoria