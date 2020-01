Projeto de Lei prevê consulta popular para avaliar transporte público

Manaus - Não é de hoje que os moradores de Manaus reclamam do transporte púbico da cidade. No entanto, existe um Projeto de Lei 5758/19, tramitando na Câmara dos Deputados, que prevê a realização de pesquisas de opinião dos usuários, identificados por meio do Cadastro de Pessoa Física (CPF), para avaliar os serviços de transporte público concedidos à iniciativa privada. A seguir você confere as entrevistas com os usuários do transporte público na capital amazonense sobre as condições atuais do serviço.

O Em Tempo foi ao Terminal 1, localizado na avenida Constantino Nery, no bairro Centro, Zona Sul da capital, para ouvir o que a população tem a dizer sobre o transporte. A universitária Carolina Silva, de 26 anos, contou sobre as dificuldades que enfrenta no transporte público na Zona Centro-Sul.

“O transporte público infelizmente é caótico, e dependendo da zona da cidade tem muitas dificuldades, como a demora, as paradas de ônibus. E muitos lugares nem existem paradas de ônibus, é desconfortável, as pessoas pegam sol e chuva. Além disso, os ônibus são precários e com defeitos”, afirmou a estudante.

Os passageiros Fábio Silva e Terezinha Ruiz também contaram suas experiências e falaram sobre suas expectativas para o Projeto de Lei 5758/19, acompanhe na entrevista a seguir:

A dona de casa Terezinha disse ainda: "Tenho 64 anos de idade, nunca participei, e nem ouvi falar de uma pesquisa que avalia o transporte público de Manaus. Caso isso aconteça será muito bom, porque hoje eu dou nota zero para o transporte amazonense", afirmou.

Uma enquete foi realizada também nas redes sociais, com a pergunta: vocês já responderam alguma pesquisa sobre os transporte público em Manaus? Mais de 500 pessoas responderam a enquete. O resultado foi 83% disseram NÃO e 17% disseram SIM.

De acordo com o projeto de Lei, a consulta popular será realizada duas vezes por ano e deverá avaliar, no mínimo, a qualidade dos veículos, a limpeza e a manutenção dos terminais de passageiros, o cumprimento dos horários e o tratamento dispensado aos usuários pelos empregados e pelas empresas que operam o serviço.

Tramitação

A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. “O momento atual exige do Parlamento uma nova postura construtiva para o aperfeiçoamento da democracia, a partir dos alicerces da legitimidade e da representatividade da cidadania”, afirmou o autor, deputado Eduardo Bismarck (PDT-CE).

O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caberá ao Poder Executivo deliberar sobre o assunto, observando a garantia da ampla defesa e do contraditório.

IMMU

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), são realizadas pesquisas pontuais com usuários de transporte coletivo em bairros e locais específicos para saber, por exemplo, a opinião dos usuários em relação à alterações no itinerário de linhas de ônibus. O serviço prestado pelas empresas também é verificado, por meio da fiscalização dos contratos.

Atualmente, a frota de veículos na capital é composto por 1.536 veículos e contabiliza cerca de 700 mil passagens por dia.