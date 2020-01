Dupla é assassinada em bar

Manaus - Um duplo homicídio marcou a manhã deste sábado (11), na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, zona Sul de Manaus. Por volta das 11h, homens estavam no bar e restaurante da Paraense, quando um carro preto passou pelo local atirando. Dois homens morreram na hora, e outros dois indivíduos foram feridos, e encaminhados ao SPA da Zona Sul, bairro Colônia Oliveira Machado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, porém, quando chegou ao local e realizou o socorro necessário, constatou que dois morreram na hora, com tiros na cabeça, e os outros homens seguiram para o pronto-socorro. A Polícia Militar isolou o local, para populares não interferirem na cena do crime e atrapalhar as investigações.

Até o fechamento desta matéria, não temos informações oficiais da identidade dos homens.

DHS

A Delegacia Especializada em Homícidios e Sequestros (DHS), pelo comando do delegado Guilherme Antoniazzi estava presente no local. “Foi algum acerto de contas envolvendo o tráfico de drogas, segundo informações que colhemos aqui no local”, contou o delegado. A Perícia Criminal, chegou ao local para fazer a análise do crime, e em sequência o Instituto Médico Legal realizou a retirada dos corpos.