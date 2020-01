Bandidos fazem arrastão em centro médico

Enquanto recolhia os celulares e pertences dos funcionários e clientes, o infrator mandava as vítimas para a parte de traz do centro médico | Foto: Divulgação

Manaus - Funcionários e clientes do Centro Médico Samel Grande Circular, localizada na avenida Autaz Mirim, n 6628, bairro São José Operário, zona Leste de Manaus, foram vítimas de um arrastão, as 10h, neste sábado (11).

Conforme informações, um homem de estatura mediana, vestido com camisa branca listrada e bermuda preta e mochila, entrou armado e rendeu a todos que estavam no local. No total, dez celulares foram levados, entre bolsas e carteiras.

Segundo relatos de quem estava no local, o homem entrou como se fosse paciente buscando atendimento, alguns desconfiaram porque ele não sentou e ficou em pé com a mão na cintura. Depois de observar durante algum tempo o ambiente, o homem resolveu sacar a arma e anunciar o assalto. Enquanto recolhia os celulares e pertences dos funcionários e clientes, o homem mandava as vítimas para a parte de traz do centro médico, e em seguida saiu do estabelecimento.

O Em Tempo conversou com uma das vítimas, que preferiu não se identificar por medo de represália. A senhora contou ” eu nem tinha percebido que era assalto. Vim para uma consulta de rotina com o dentista, quando senti foi a arma da cor prateada no meu ombro e o bandido dizendo: Tia passa o celular; eu passei que eu jamais iria reagir”, relatou a vítima. A senhora contou ainda que o seu aparelho de telefone não tem nem um mês, e que está pagando as parcelas.

Uma funcionário que estava no local, também comentou: “ estou há seis anos aqui e nunca fomos assaltados, eu estou com muito medo e tremendo”, a funcionária também preferiu não identificar.

A polícia foi até o local, e checou as informações, que atendeu essa ocorrência foi o 14º Distrito Integrado de Poliícia (DIP).

A assessoria de comunicação da Samel optou por não se pronunciar sobre o caso.