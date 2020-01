Flutuante afunda e assusta banhistas em Manaus

Manaus - Os clientes que estavam curtindo o sábado a bordo do flutuante Abaré SUP and Food, situado no lago do Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, levaram um susto quando uma das estruturas começou a afundar. Segundo informações, o incidente ocorreu após um banzeiro atingir o local, que começou a encher de água. As pessoas foram imediatamente retiradas da estrutura. Ninguém ficou ferido.

Nas redes sociais do Abaré, o responsável pelo flutuante, Diogo de Vasconcelos, esclareceu que todas as orientações de segurança foram seguidas para que ninguém ficasse machucado. "Começamos a tirar os objetos de cima, mas infelizmente ficou afundado", conta em vídeo.

Motivo do acidente será apurado, diz dono | Foto: Reprodução

Ainda não se sabe as causas que fizeram a água inundar o flutuante. "É difícil dizer. Alguma falha nas boias deve ter ter acontecido para elas começarem a encher de água. Vamos apurar e entender o que aconteceu, mas Graças a Deus não houve nada além disso.", afirmou o proprietário.

Após as pessoas terem sido retiradas da área inundada, a programação no Abaré continuou normalmente. "É uma coisa que nunca aconteceu antes, sempre prezamos pela segurança", garante o dono do flutuante. Segundo Diogo, o funcionamento do local permanece normal.