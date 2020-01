Prosamim realiza colônia de férias no Residencial Mestre Chico II

Manaus - O Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) inicia, na próxima terça-feira (14), a colônia de férias do Parque Residencial Mestre Chico II, localizado na avenida Ramos Ferreira, no bairro da Praça 14, zona sul da capital. A colônia ocorre das 15h às 17h e é voltada às crianças moradoras do Mestre Chico II, assim como àqueles que residem no entorno do residencial.

A colônia de férias marca também o início das programações realizadas pela subcoordenadoria social da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), responsável por administrar os parques e residenciais do Prosamim. A proposta das atividades na colônia é realizar o resgate de antigas brincadeiras, como barra bandeira, queimadas e futebol. As atividades incluem também oficinas de leitura para as crianças.

A subcoordenadora do setor social do Prosamim, Viviane Dutra, afirma que a colônia de férias do Mestre Chico II já é marca registrada nos meses de janeiro e fevereiro. “Nessa época as crianças estão de férias e com o tempo livre, devido a não estarem na escola. Diante disso, buscamos realizar uma programação com atividades saudáveis para criarmos uma ocupação para elas, assim como ajudar os pais durante esse tempo ocioso das crianças”, salientou.

Crianças moradoras do residencial e do entrono poderão participar | Foto: Tiago Côrrea/UGPE

Atividades

No primeiro dia da colônia de férias será realizado um passeio educativo com as crianças pelo próprio residencial, demonstrando a importância do descarte correto do lixo das residências e a coleta seletiva.

Na terça-feira seguinte (21), a programação contará com brincadeiras recreativas com as crianças, como queimada, barra bandeira, basquete e futebol de travinha. O Parque Dois Amigos: Oscarino e Peteleco, inaugurado no ano passado e equipado com quadra e área para lazer, também vai ser utilizado na colônia de férias.

*Com informações da assessoria