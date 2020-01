Recadastramento de servidores públicos municipais começa nesta segund

Manaus - Os servidores ativos e inativos da Prefeitura de Manaus terão que se recadastrar a partir desta segunda-feira, 13/1, nas agências bancárias do Bradesco. O recadastramento busca atualizar os dados cadastrais dos servidores, bem como atender as exigências do e-Social e segue as normas estabelecidas no decreto n. 4.730, de 7 de janeiro de 2020.

Os correntistas deverão efetuar o recadastramento no mês do seu nascimento, munidos da seguinte documentação: RG, CPF, título de eleitor, inscrição PIS/Pasep ou NIS, comprovante de residência e carteira de trabalho, no caso de empregados públicos.

Para aposentados e pensionistas da prefeitura, o atendimento poderá ser feito na sede da Manaus Previdência, na avenida Constantino Nery, 2.480, bairro Chapada.

Os servidores que precisarem se ausentar do trabalho para fazer o recadastramento não receberão falta ou atraso. Já os que não puderem comparecer pessoalmente poderão realizar o recadastro por meio de representante legal ou procurador, com instrumento de procuração contendo poderes específicos e firma reconhecida em cartório, respeitado o prazo definido no cronograma.

A inclusão de novos dependentes só poderá ser feita no setor de Recursos Humanos da secretaria na qual o servidor atua. Os servidores ativos e inativos que possuem conta nas agências 0320 (Manaus Centro), 0482 (Eduardo Ribeiro), 3711 (Sete de Setembro) e 3726 (Boulevard) devem efetuar o atendimento, preferencialmente, na rua Silva Ramos, 368, Centro.

O atendimento será realizado no mês que o correntista nasceu, sendo que em janeiro acontece dos dias 13 a 31 e nos meses de fevereiro a dezembro, será de 11 a 25, exceto sábados, domingos e feriados, conforme cronograma divulgado através da portaria n. 004/2020.