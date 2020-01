UBS revitalizada é entregue na Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus

A capacidade da Unidade Básica de Saúde é para quatro mil atendimentos por mês | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou na manhã desta segunda-feira (13) as obras de revitalização da Unidade Básica de Saúde N-05, situada na rua Paraibanos, na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A UBS recebeu diversas melhorias na infraestrutura para oferecer atendimento na comunidade, entre elas, o telhado que precisou ser trocado, pois quando chovia molhada dentro da unidade.

Segundos os dados demográficos de 2018, o bairro possui mais de 83 mil moradores. A região tem nove unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Serão oferecidos no local procedimentos em saúde bucal, assistência e acompanhamento no Pré-Natal e Puerpério, com assistência ao recém-nascido e triagem neonatal. Na carteira de serviços está a consulta médica, atendimento de enfermagem, vacinação, assistência farmacêutica e visita familiar pelo agente comunitário.

Os casos de Tuberculose, Dengue, Zika, Hanseníase e Leshmaniose, Malária e Chikungunya terão acompanhamento clínico na UBS do bairro Cidade de Deus. A unidade consta com atendimento médico, odontológico, consultório de enfermagem, sala de nebulização, sala de curativos e atende aproximadamente quatro mil pessoas por mês.

Arthur Neto informou que, além da revitalização da unidade, há mais quatro Unidades Básicas de Saúde Móveis para atender as necessidades e prioridades em saúde dos cidadãos. Entre eles, os que moram em áreas de expansão da cidade ou que estejam em vulnerabilidade social. "Nós temos mais quatro na 'agulha'. Vamos colocar 68 unidades a mais para ajudar as demais unidades básicas de saúde do município", enfatizou.

O líder da comunidade Braga Mendes, Jefferson, ressaltou que muitos foram os pedidos pela reforma do espaço e agradeceu ao prefeito pela obra realizada no bairro. "Quando chovia molhada tudo dentro da UBS. Arthur e o secretário conseguiram olhar para nós. A reforma ajudará muito, nós agradecemos. A comunidade agradece", disse.

A moradora da comunidade Francisca Silva, de 65 anos, afirma que é bem atendida na unidade de saúde, porém pede o aumento do quadro de funcionários do local, pois a comunidade depende dos serviços prestados na UBS. "Eu sou diabética e faço consulta por aqui. Sou muito bem atendida na unidade, porém só quando tem médico. Faço meu tratamento a cada três meses. Espero que aumente o número de enfermeiros e médicos na casinha, nós precisamos muito", pediu a moradora.

Vacinação contra a hanseníase

Manaus inicia o ano de 2020 com a campanha "Janeiro Roxo" no combate contra a hanseníase. Em 2019 foram confirmados 126 casos, dez a mais registrados em 2018. As ações de intensificação estão sendo realizadas desde o dia 2, e vão se estender até o dia 31, em locais como shoppings centers, feiras, escolas, Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), cozinhas comunitárias, entre outros, com o objetivo de promover saúde e informar a população sobre a doença.

A ação iniciou no dia 2 de janeiro e segue até o dia 31

Arthur chamou a atenção para o combate à hanseníase no município e busca bater recordes com a campanha. "Eu quero chamar a atenção para a vacinação contra a hanseníase. Manaus sempre foi uma cidade campeã. Nós estamos no mês dedicado ao combate à doença, mas não precisa ser apenas nesse mês, e sim durante todo o ano. Antigamente, havia todo um preconceito com a doença. Peço comunidade, sobretudo, para se vacinar. Essa é uma doença do século passado e não podemos deixar de cuidar e trazer de volta uma doença como esta. Nós temos que enfrentar, tem tratamento e queremos bater o recorde de vacinação. Hanseníase não nos pertence", ressaltou Arthur.

