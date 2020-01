Documentos? PAC em movimento hoje e amanhã no Jorge Teixeira

O projeto realizado por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), faz parte da primeira ação do Programa Crédito Solidário de 2020 | Foto: Arthur Castro/Sejusc

Manaus - O projeto itinerante do Governo do Amazonas “PAC em Movimento”, fará emissão de documentos básicos nesta segunda-feira (13) e terça-feira (14), a partir das 8h, no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, localizado na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira.

Na quarta-feira (15), também a partir das 8h, os serviços serão disponibilizados na sexta edição do “Peixe no Prato”, que acontecerá no Conjunto Viver Melhor 2, na Rua Maicuru, bairro Santa Etelvina, ao lado da Escola Estadual Eliana Socorro Pacheco.

O projeto realizado por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), faz parte da primeira ação do Programa Crédito Solidário de 2020. Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, será oferecida emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade e segunda via de certidão de nascimento. As atividades do Núcleo de Cidadania da Sejusc têm parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

“São parcerias importantes para ampliar os serviços oferecidos pelo Estado e chegar a todas as zonas da cidade com mais frequência e estrutura”, comentou a secretária. “O trabalho integrado entre as pastas do governo realmente tem feito a diferença", ressaltou Caroline.

Sobre o projeto

A primeira ação aconteceu na Escola Estadual Ernesto Pinho Filho , na zona Norte de Manaus | Foto: Arthur Castro/Sejusc

O primeiro “PAC em Movimento” do ano foi realizado no último sábado (11), no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte. Em parceria com a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), a Sejusc levou para a Escola Estadual Ernesto Pinho Filho serviços como emissão de carteira de identidade, primeira e segunda vias, segunda via de certidão de nascimento, palestras sobre igualdade racial, prevenção contra as drogas, direitos de crianças, adolescentes e idosos, além de atendimento jurídico na retificação de registros, ação de alimentos, guarda e ações na área de família.

Ao todo, foram emitidas 71 primeiras vias de RG, 72 segundas vias e mais 28 segundas vias de certidão de nascimento, assim como 111 atendimentos realizados pela equipe do DPE-AM. O “PAC em Movimento” no Monte das Oliveiras segue no próximo sábado (18), a partir das 8h, para atender ao público cadastrado na última edição, mas com pendências de documentos necessários.

*Com informações da assessoria